Gabbia Milan, Fonseca lo RILANCIA nel derby? CLAMOROSA tentazione, a cosa sta pensando il tecnico

Gabbia-Milan, Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, sta pensando di rilanciare il difensore italiano nel derby. Tutti i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca potrebbe optare per una mossa a sorpresa per la sfida di domani sera a San Siro tra Inter e Milan. Il tecnico infatti sarebbe particolarmente tentato dal lanciare dal primo minuto Matteo Gabbia.

Il centrale italiano potrebbe prendere il posto di uno tra Pavlovic e Tomori: al momento il serbo, un pò a sorpresa, sembra l’indiziato numero uno ad accomodarsi in panchina.