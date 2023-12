Il calciomercato Milan è attivo anche a Natale. In queste ore si lavora al ritorno di Gabbia, che ha espresso il suo consenso a riguardo

Trattativa in discesa? Il calciomercato Milan è attivo anche a Natale. In queste ore si lavora al ritorno di Gabbia, che ha espresso il suo consenso a riguardo:

come riportato da Nicolò Schira è l’ipotesi più semplice per far fronte all’emergenza in difesa