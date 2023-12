Gabbia Milan, il primo colpo può essere il suo ritorno: il punto sulla trattativa

Il primo colpo del calciomercato Milan può essere il ritorno di Gabbia dal prestito al Villarreal. Il punto sulla trattativa

Primo colpo per il calciomercato Milan? Matteo Gabbia e il Milan sono vicini come non lo sono mai stati in queste settimane. Secondo quanto raccolto da TMW, il Diavolo, alle prese con numerosi infortuni, ha deciso di riportare il difensore italiano alla base e si è fatto avanti prima con l’entourage del calciatore in prestito al Sottomarino Giallo, manifestando la propria volontà, e poi con il Villarreal.

Restano da limare gli ultimi dettagli e da trovare l’intesa definitiva con il Villarreal, ma la sensazione è che sia soltanto questione di tempo. Gabbia, che finora ha giocato 13 partite tra LaLiga e Europa League, ha fatto capire di essere felice in Spagna, ma anche che è pronto a tornare per giocarsi le sue carte in rossonero.