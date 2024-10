Gabbia Italia Israele, le probabili formazioni della Nazionale: il rossonero verrà impiegato in questo modo, ma non da titolare

Non ci sarà l’esordio in Nazionale di Gabbia in Italia Israele, o almeno non dagli undici iniziali. Il difensore del Milan infatti sembra destinato alla panchina anche questa volta, dopo i zero minuti contro il Belgio.

Il ct Spalletti potrebbe comunque decidere di schierare il giocatore a gara in corso dato che sembrerebbe la Nazionale pronta a un grande turnover. In conferenza, ad esempio, è stato annunciato che giocherà Vicario e non Donnarumma.