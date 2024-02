Gabbia a Sky: «Meglio vincere così che non farlo, ho trovato Leao cambiato»

Le parole di Gabbia ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Frosinone Milan, Il difensore ha commentato così la vittoria dei rossoneri:

Le parole di Gabbia ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Frosinone Milan, Il difensore ha commentato così la vittoria dei rossoneri:

GIOIA «Sono contento di quello che sto facendo, ho sempre seguito il Milan perchè sono affezionato alla squadra, sono tornato»

VITTORIA «Se si può vincere in maniera un po’ più facile meglio, ma se non si può vincere meglio farlo così che non vincere»

INTER JUVE – «Non guarderò Inter Juventus, passerò il tempo con la mia fidanzata, sfruttando i due giorni di riposo, noi dobbiamo solo pensare a vincerle tutte. Onestamente preferisco riposarmi, basta calcio tutti i giorni»

PRESTAZIONI – «Le prestazioni vengono condizionate anche dai risultati, io penso solo a far bene al passato non penso»

GOL – «Lo avevo sognato, speravo di poter ribaltare la partita, lo dedico alla famiglia e alla mia fidanzata Federica»

TANTI GOL PRESI – «Sono tanti gol presi, ci da fastidio prenderli, ne abbiamo parlato anche con il mister, ora abbiamo una settimana per mettere a posto le cose»

LEAO – «L’ho trovato cambiato, tante volte è impressionante, è molto più attento di quando è arrivato, è al 100% nel Milan, se continuerà così si toglierà tante soddisfazioni»