Futuro Belotti: offerta importante del Wolverhampton

Continua ad essere molto discusso il futuro di Andrea Belotti, accostato tra le varie anche al Milan, per il ‘Gallo’ offerta dei Wolves

Continua ad essere molto discusso il futuro di Andrea Belotti, accostato tra le varie anche al Milan.

Come riportato da Calciomercato.com l’ex capitano granata continua a ricevere offerte. L’ultima è quella del Wolverhampton. L’idea di vestire l’arancionero degli Wolves non lo entusiasma, Belotti sta aspettando la mossa decisiva della Roma, che in questo momento sta trattando l’uscita di Shomurodov per liberare un posto in attacco, destinato proprio al Gallo.