Fusi sulla lotta scudetto: «La pausa per il Mondiale potrebbe condizionare tutto». Le parole dell’ex calciatore

Luca Fusi ha commentato la lotta scudetto ai microfoni di JuventusNews24. Ecco le parole dell’ex giocatore di Juve e Torino negli anni ’90:

«Quest’anno il campionato è un po’ particolare e nessuno sa come potrebbe andare a finire. Questa pausa che si sarà potrebbe condizionare tutto. Ora si gioca una prima parte a se e poi ci sarà una seconda parte. E’ logico che si ripartirà con i punti acquisiti fino a novembre, ma non è detto che le squadre che in questo momento stanno facendo così bene poi possano essere protagoniste da gennaio in poi. E’ un campionato che non si è mai vissuto in questo modo e ci si può aspettare di tutto. Per questo penso che le squadre che adesso sono un po’ in ritardo, come la Juve, possano magari tornare protagoniste. Al di là delle stanchezze per il Mondiale per quelle squadre che avranno tanti giocatori impegnati lì, bisogna vedere come le stesse società si rimetteranno in corsa per la seconda parte».

