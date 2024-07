Furlani fissa gli OBIETTIVI: «Abbiamo due grandi ambizioni per questa stagione». L’annuncio del ad rossonero

L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha parlato a Bloomberg TV. Di seguito le sue parole sugli obiettivi stagionali.

MILAN COMPETITIVO – «La nostra ambizione è di lottare per lo Scudetto ogni anno e di essere competitivi anche in Champions League. Ora noi lo vogliamo fare attuando una strategia di sostenibilità. TI porto un esempio: due anni fa il bilancio per la prima volta in 17 anni non ha registrato alcuna perdita, e l’anno scorso abbiamo bissato questo importante risultato, e non penso che al Milan sia mai successa una cosa del genere»

L’INTERVISTA DI FURLANI A BLOOMBERG TV