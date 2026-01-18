Furlani Milan, rivoluzione societaria di RedBird: Massimo Calvelli può sostituire l’AD. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro del Milan potrebbe presto subire uno scossone non solo sul campo, ma soprattutto dietro la scrivania. Il fulcro di questo possibile cambiamento risiede nelle manovre finanziarie di RedBird: qualora il fondo di Gerry Cardinale riuscisse a estinguere definitivamente il debito con Elliott, si scatenerebbe un effetto domino sull’intero assetto dirigenziale del Diavolo. Al centro dei ragionamenti della proprietà c’è la posizione di Giorgio Furlani, attuale Amministratore Delegato dei rossoneri, la cui gestione è finita spesso nel mirino delle critiche, in particolare da parte della tifoseria.

Calvelli per il rilancio: il piano di Cardinale

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Verità, la figura individuata per dare una nuova impronta manageriale al club meneghino è quella di Massimo Calvelli. Ex Amministratore Delegato dell’ATP, dirigente di respiro internazionale capace di portare il circuito del tennis a successi commerciali senza precedenti, Calvelli è entrato ufficialmente nell’universo RedBird nel giugno 2025. Il suo profilo rappresenterebbe l’anello di congiunzione perfetto tra la dimensione economica e quella sportiva, un passo decisivo nella strategia di crescita globale del Milan.

Il nuovo assetto: l’era Tare-Allegri

Mentre ai piani alti si discute del ruolo di AD, l’area sportiva è già stata blindata con figure di assoluto spessore. La guida tecnica è stata affidata a Massimiliano Allegri — l’allenatore livornese tornato sulla panchina dei rossoneri per infondere pragmatismo, solidità difensiva e una mentalità vincente. A supportarlo sul mercato e nella gestione della rosa c’è Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Diavolo, dirigente albanese stimato per la sua incredibile capacità di scovare talenti e costruire squadre competitive con oculatezza finanziaria.

Sinergia tra campo e dirigenza

L’eventuale avvicendamento tra Furlani e Calvelli (con il nome di Damien Comolli, ex dirigente del Tolosa ora alla Juventus, che sembra aver perso quota) servirebbe a dare maggiore stabilità al lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri. L’obiettivo della proprietà è chiaro: creare una struttura societaria d’élite che permetta al Milan di tornare a dominare in Italia e in Europa, ottimizzando ogni ricavo commerciale per reinvestirlo nel potenziamento della squadra.

