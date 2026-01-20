Connect with us

Calciomercato

Furlani, svolta a sorpresa: permanenza più vicina? L’intreccio con Calvelli e la posizione di Cardinale

Published

2 minuti ago

on

By

furlani

Furlani, a discapito delle voci degli ultimi giorni l’attuale AD rossonero viaggia verso la permanenza: Calvelli al suo fianco

Il Milan si prepara a una svolta finanziaria che segnerà l’inizio di una nuova epoca. Secondo quanto appreso da Antonio Vitiello, RedBird Capital Partners è pronta a completare l’operazione di rifinanziamento del debito con il fondo Elliott entro il mese di marzo.

Questa mossa, considerata strategica da Gerry Cardinale, punta a svincolare definitivamente il club rossonero dall’influenza della famiglia Singer, garantendo una stabilità economica senza precedenti.

La manovra: autonomia e tassi favorevoli

L’operazione è guidata da una logica di efficienza finanziaria e indipendenza gestionale:

  • Il partner canadese: Il rifinanziamento avverrà con il supporto di Manulife Comvest, colosso finanziario di Toronto. RedBird ha individuato in questo momento il periodo ideale per agire, grazie a condizioni di mercato favorevoli e tassi d’interesse più bassi rispetto a quelli del prestito attuale.
  • Consolidamento del debito: L’obiettivo è alleggerire il peso finanziario che grava sulle casse del club (circa 566 milioni di euro), creando una base solida per pianificare i prossimi anni senza la pressione delle scadenze legate a Elliott.

Assetto societario: Calvelli entra, Furlani resta

Sul fronte del management, la linea tracciata dalla proprietà è quella della continuità, arricchita da nuove competenze strategiche:

  • Giorgio Furlani confermato: Nonostante le voci di scossoni, l’attuale Amministratore Delegato continuerà nel suo incarico. La sua permanenza è vista come una garanzia di stabilità operativa per l’area economico-finanziaria.
  • Massimo Calvelli uomo-ponte: Già presente ufficialmente nel CdA da novembre, l’ex AD dell’ATP assumerà un ruolo ancora più centrale. Calvelli rappresenterà il raccordo fondamentale tra la proprietà americana e la gestione quotidiana del club a Milano.
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×