Furlani sulla lotta al razzismo: «Sentiamo la responsabilità di contribuire all’educazione dei cittadini del domani»

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, si è espresso così in merito all’evento di oggi: “Tutti i colori dello Sport”

Intervenuto ai canali ufficiali del Milan, l’amministratore delegato dei rossoneri, Giorgio Furlani, ha detto la sua sull’evento che ha avuto luogo oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, dal titolo “Tutti i colori dello Sport“.

PAROLE – «La costruzione di una società più rispettosa e inclusiva deve necessariamente partire dalla sensibilizzazione e dal coinvolgimento delle generazioni più giovani. Come istituzione sociale e culturale, con oltre 500 milioni di appassionati in tutto il mondo, sentiamo la responsabilità di contribuire all’educazione dei cittadini del domani, perché possano costruire giorno dopo giorno un futuro migliore. Siamo felici di aver collaborato con la Città metropolitana di Milano e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per trasmettere messaggi importanti a centinaia di studenti e studentesse».