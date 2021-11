Fulvio Giuliani: «Il Milan sta andando come un treno»

Fulvio Giliani è intervenuto negli studi Sky Sport, dando la sua opinione sul persorso che sta facendo il Milan in campionato

«Il Milan sta andando come un treno. Avere la faccia giù al di là di questa sosta e delle inevitabili scorie per le Nazionali sarebbe totalmente incomprensibile. Sta vivendo una stagione che è la logica conseguenza di quella passata che fu una sopresa per tanti motivi. Aver la capacità di confermare adesso credo sia un ulteriore merito da assegnare a Pioli. Questa partenza pazzesca ha dato consapevolezza al gruppo e soprattutto è una squadra che gioca bene. Visto che abbiamo parlato tanto della mancanza di gioco improvvisa della Nazionale da settembre ad adesso, ecco questo Milan che continua a fare questo gioco di grande piacevolezza estetica, di tremenda efficacia è la testimonianza del grande lavoro svolto»