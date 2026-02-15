Connect with us

News

Fullkrug e il rammarico per il rigore sbagliato a Pisa: Leao lo consola pubblicamente. Il commento

Published

3 ore ago

on

By

Fullkrug Milan Genoa

Fullkrug e il rigore sbagliato a Pisa: il centravanti tedesco ha voluto ringraziare la squadra e i tifosi rossoneri per il sostegno ricevuto dopo l’errore

Il match di venerdì sera tra Pisa e Milan ha lasciato in dote tre punti preziosi, ma anche un pizzico di amaro in bocca per Niclas Füllkrug, il possente centravanti della nazionale tedesca arrivato in estate per garantire fisicità e gol all’attacco rossonero. Il numero 9 ha avuto l’occasione di chiudere i conti a inizio ripresa, ma ha fallito il calcio di rigore che avrebbe portato i suoi sullo 0-2. Nonostante l’errore, la truppa di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che predilige la solidità e il risultato sopra ogni cosa, è riuscita a mantenere il vantaggio fino al fischio finale.

Per il 33enne tedesco si tratta di una rarità statistica: quello dell’Arena Garibaldi è infatti solo il terzo errore in carriera su trenta tentativi totali. Con una percentuale di realizzazione altissima (27 centri su 30), il bomber resta uno degli specialisti più affidabili a disposizione della rosa. Al termine della sfida, il compagno di reparto Rafael Leão, il talentuoso esterno portoghese noto per le sue accelerazioni devastanti e il sorriso contagioso, ha voluto rincuorarlo pubblicamente sui social con un messaggio di fratellanza: «Alza la testa, fratello. Le cose belle arriveranno presto».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Modric Modric
Ultimissime Milan2 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Cardinale incontra la squadra, Modric pressing per il rinnovo

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive3 giorni ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×