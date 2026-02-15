Fullkrug e il rammarico per il rigore sbagliato a Pisa: Leao lo consola pubblicamente. Il commento

Fullkrug e il rigore sbagliato a Pisa: il centravanti tedesco ha voluto ringraziare la squadra e i tifosi rossoneri per il sostegno ricevuto dopo l’errore

Il match di venerdì sera tra Pisa e Milan ha lasciato in dote tre punti preziosi, ma anche un pizzico di amaro in bocca per Niclas Füllkrug, il possente centravanti della nazionale tedesca arrivato in estate per garantire fisicità e gol all’attacco rossonero. Il numero 9 ha avuto l’occasione di chiudere i conti a inizio ripresa, ma ha fallito il calcio di rigore che avrebbe portato i suoi sullo 0-2. Nonostante l’errore, la truppa di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che predilige la solidità e il risultato sopra ogni cosa, è riuscita a mantenere il vantaggio fino al fischio finale.

Per il 33enne tedesco si tratta di una rarità statistica: quello dell’Arena Garibaldi è infatti solo il terzo errore in carriera su trenta tentativi totali. Con una percentuale di realizzazione altissima (27 centri su 30), il bomber resta uno degli specialisti più affidabili a disposizione della rosa. Al termine della sfida, il compagno di reparto Rafael Leão, il talentuoso esterno portoghese noto per le sue accelerazioni devastanti e il sorriso contagioso, ha voluto rincuorarlo pubblicamente sui social con un messaggio di fratellanza: «Alza la testa, fratello. Le cose belle arriveranno presto».