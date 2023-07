Fresneda Milan, lo spagnolo verso il Barcellona: le cifre dell’offerta

Ivan Fresneda, accostato al mercato del Milan, sembra essere in procinto di passare al Barcellona: questa l’offerta fatta al Valladolid

In passato era stato accostato al Milan, adesso il futuro di Ivan Fresneda sembra che sarà in Spagna. A fare sul serio per il terzino ci sarebbe il Barcellona.

Come riferisce il giornalista Matteo Moretto su Twitter, i blaugrana hanno presentato un’offerta al Valladolid di 18 milioni di euro (divisi tra parte fissa e bonus). Il club proprietario del cartellino prepara una controfferta, ma tutte le parti sembra che stiano spingendo per la buona riuscita dell’operazione.