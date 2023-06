Frattesi Milan, avanti tutta: in programma un incontro col Sassuolo per parlare del centrocampista che fa gola alle big di A

Il Milan, una volta compreso che il Newcastle sarebbe andato fino in fondo per Tonali, si è prontamente mosso per Frattesi per sostituirlo, chiamando immediatamente il Sassuolo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, all’inizio della prossima settimana è in programma un incontro tra i rossoneri e i neroverdi per provare a mettere la freccia e passare a condurre nella corsa al giocatore, che piace molto anche a Juventus, Inter e Roma.