Franco Vanni: «Conte, per sostituire Lukaku prendi esempio dal Milan»

Il giornalista di Repubblica Franco Vanni ha commentato l’infortunio di Lukaku, consigliando a Conte di prendere esempio dai cugini del Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Franco Vanni ha commentato il momento Inter ed in particolare le alternative ora che Lukaku è infortunato: «Credo che Conte non si staccherà dall’idea delle due punte, che per lui sono un modello in cui credere. Andrea Pinamonti deve essere schierato e in questo l’Inter deve seguire l’esempio del Milan, quando ha fatto giocare Colombo e Daniel Maldini.»

«Tanto con cinque cambi – dice Vanni – si può sempre correggere tutto in corsa. Ma se tieni i giovani in rosa, la cosa giusta da fare è mandarli in campo quando ne hai bisogno.»