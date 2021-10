Ordine: «Castillejo? È diventato il perno del riscatto milanista»

Franco Ordine ha detto la sua opinione su Castillejo sulle pagine de il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole

«La frase di Samu (“Non mi voleva più neanche mia madre e oggi posso esultare con i tifosi a casa mia”) è da stampare e far rileggere, con spiegazione allegata, alle scuole calcio dove spesso si replicano i peggiori esempi degli idoli del tempo. Nell’ultima sessione di mercato, è stato tra i più gettonati alla voce ‘cessioni’ di casa Milan. A dire il vero, la sensazione che ci fosse stato un rifiuto dell’interessato a lasciare Milano e Milanello fu confortata dalle scelte di Pioli, che non è certo il tipo da portare rancore ai propri calciatori. Così Castillejo, escluso anche nelle amichevoli, è diventato col Verona il perno del riscatto milanista. Il pianto dello spagnolo dev’essere d’insegnamento alle generazioni che verranno e che considerano l’esclusione come un atto di grave ingiustizia patita. L’abbraccio finale tra Samu e il suo allenatore è un altro segnale di come sia possibile tessere rapporti personali e professionali senza lasciarsi condizionare dalle ombre del vittimismo»