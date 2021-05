Francia, Theo Hernandez e la voglia di stupire Deschamps con l’Atalanta

Theo Hernandez ha voglia di dimostrare subito in campo l’errore di Deschamps. La mancata convocazione nella Francia per Euro 2020 brucia

Theo Hernandez è rimasto molto deluso dalla sua mancata convocazione, da parte di Didier Deschamps, nella lista degli arruolati della Francia per Euro 2020. Un sogno infranto per il terzino rossonero che punta a diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Alla ripresa degli allenamento oggi a Milanello il laterale francese è apparso sì amareggiato ma anche voglioso di dimostrare al proprio Ct che nessuno dei giocatori scelti al suo posto è alla pari e per questo veicolerà tutta la propria “rabbia sportiva” nel match in programma domenica contro l’Atalanta.

La voglia di stupire e fare bene sarà sicuramente sfruttata da Pioli che lascerà, come consuetudine, proprio a Theo Hernandez le redini della corsia sinistra del Milan nella gara sicuramente più importante della stagione.