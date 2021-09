Francia, Rothen: «Benzema rinforza la squadra. Anche Giroud sorpreso»

Jerome Rothen, ex calciatore del Monaco, ha parlato dell’impatto di Benzema nella nazionale francese. Le parole riportate da RMC Sport.

«Benzema non è responsabile degli scarsi risultati attuali, né del suo ritorno. Il suo ritorno non ha creato particolari tensioni. I giocatori sono rimasti piacevolmente sorpresi, anche Olivier Giroud, che avrebbe potuto serbargli rancore. Benzema ha rinforzato la Francia, con lui andrà inevitabilmente meglio. La domanda ora è come far lavorare la squadra con Benzema. La colpa è prima di Deschamps. Sta a Deschamps impostare un sistema di gioco e magari reinventarsi».