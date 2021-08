Francia, prima chiamata per Theo. Promosso Maignan, bocciato Giroud

Didier Deschamps chiama per la prima volta Theo Hernandez. Mike Maignan promosso vice di Hugo Lloris, non convocato Olivier Giroud

Didier Deschamps ha scelto di dare un’opportunità a Theo Hernandez, convocato per la prima volta dalla nazionale maggiore francese. Non è l’unica buona notizia in casa Milan per i transalpini: Mike Maignan è stato infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, promosso secondo portiere alle spalle di Hugo Lloris.

Niente da fare invece per Olivier Giroud, che non sarà chiamato per le sfide contro Bosnia ed Erzegovina, Ucraina e Finlandia valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.