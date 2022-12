Francia, Lizarazu: «Giroud bravissimo a far cambiare opinione alla gente e all’allenatore». L’ex calciatore francese sull’attaccante rossonero

L’ex campione del mondo Bixente Lizarazu, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato di questa Francia ai Mondiali di Qatar: in particolare, del ruolo di Giroud.

Queste le sue parole sull’attaccante del Milan: «Non voglio entrare nella questione legata all’assenza di Karim, perché non vorrei essere male interpretato. Però Olivier è stato bravissimo a far cambiare opinione alla gente e all’allenatore. Non deve essere stato facile per lui rimanere ai margini della squadra per quasi un anno»