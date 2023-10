Francia, Giroud titolare contro l’Olanda? Il piano di Deschamps. Il rossonero lotta per una maglia da titolare con due attaccanti

Alla vigilia della sfida tra Francia e Olanda, L’Equipe ricostruisce il possibile ballottaggio per la nazionale francese per quanto riguarda l’attacco.

Sono tre i giocatori in corsa per la maglia da titolare dei Blues: l’attaccante del Milan Olivier Giroud, Marcus Thuram e Kolo Muani. Il rossonero dovrebbe essere in vantaggio sugli altri.