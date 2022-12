Francia, Giroud su Mbappé: «Io e lui trasmettiamo entusiasmo». Le parole del centroavanti francese sul suo compagno

Giroud e Mbappé sono le due stelle di questa Francia. Il centroavanti del Milan ha parlato in conferenza stampa del suo compagno di Nazionale e del loro rapporto.

Sul rapporto con Mbappé, Giroud dice in conferenza stampa, come riportato da Corriere dello Sport: «Io e Mbappé trasmettiamo entusiasmo. Credetemi, non c’è alcun problema tra noi due, il rapporto è sempre stato buono. Almeno da parte mia…». La Gazzetta dello Sport, invece, riporta: «Mbappé è il miglior attaccante esterno».