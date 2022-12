Francia ai quarti di Qatar 2022, arrivano i complimenti del Milan a Giroud e Theo Hernandez – FOTO

Battendo la Polonia per 3-1, la Francia ha raggiunto i quarti di finale di Qatar 2022.

Il Milan, attraverso i propri profili social, ha celebrato i due rossoneri, Giroud e Theo Hernandez.

Congrats to @_OlivierGiroud_ for becoming the most prolific player in Les Bleus history as he and @TheoHernandez fire France to the quarters of the #FIFAWorldCup 👏🇫🇷 #SempreMilan pic.twitter.com/uaew3EoAc8

— AC Milan (@acmilan) December 4, 2022