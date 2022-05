Foscale: «Il Milan può arrivare tra le prime otto d’Europa». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Luigi Foscale, ad della Top Player Academy, ha parlato così del futuro del Milan. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

«Tonali per esempio è il futuro. Per me il Milan può arrivare tra le prime otto d’Europa e arrivare anche più avanti.»