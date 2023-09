Formazioni ufficiali Ucraina Inghilterra: ecco la scelta su Tomori! Il rossonero partirà dalla panchina della nazionale inglese

Southgate ha fatto la sua scelta per quanto riguarda Fikayo Tomori. Nella sfida tra Ucraina e Inghilterra per le qualificazioni ai prossimi europei, il rossonero non è nella formazione titolare: partirà dalla panchina. Ecco le formazioni ufficiali:

UCRAINA: Buchanan, Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Stepanenko, Sydorchuk, Zinchenko, Sudakov, Yaremchuk, Mudryk. Ct: Rebrov

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Guehi, Maguire, Chillwell; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Maddison. Ct: Southgate