Formazioni ufficiali Ternana Milan Futuro: le scelte di Abate e Bonera

Formazioni ufficiali Ternana Milan Futuro: di seguito le scelte di Ignazio Abate, grande ex della sfida, e di Daniele Bonera

Di seguito le formazioni ufficiali di Ternana-Milan Futuro, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. Ecco le scelte di Ignazio Abate, ex rossonero della sfida, e di Bonera:

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; De Boer, Aloi; Romeo, Curcio, Cicerelli; Cianci. A disp. Vitali, Patanè, Ferrante, Maestrelli, Donati, Carboni, Bellavigna, Martella, Donnarumma. All. Ignazio Abate.

MILAN FUTURO (3-4-1-2): Raveyre; Zukic, Minotti, Coubis; Jimenez, Malaspina, Stalmach, Bartesaghi; Vos; Sia, Longo. A disp. Nava, Mastrantonio, Bozzolan, Dutu, D’Alessio, Fall, Magni, Sandri, Traoré, Omoregbe, Turco. All. Daniele Bonera.