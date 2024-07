Formazioni ufficiali Portogallo Slovenia, la SCELTA sul rossonero Leao: rientra dopo la squalifica?

Formazioni ufficiali Portogallo Slovenia: la SCELTA sul rossonero Leao dopo la squalifica dell’ultimo match

Alle 21 andranno in scena gli ottavi di finale degli Europei tra Portogallo-Slovenia. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due ct, con il rossonero Leao titolare dopo il match saltato per squalifica. Il numero 10 del Milan vuole rifarsi dopo due prestazioni non al suo livello.

PORTOGALLO: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Fernandes, Palhinha, Vitinha, Silva, Ronaldo, Leao.

SLOVENIA: Oblak, Balkovec, Bijol, Drkusic, Karnicnik, Mlakar, Elsnik, Cerin, Stojanovic, Sesko, Sporar.