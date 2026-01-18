Formazioni Ufficiali Milan Lecce, le scelte di Allegri e Di Francesco per il match di Serie A

Formazioni Ufficiali Milan Lecce: le scelte di Allegri e Di Francesco per il match di San Siro, valido per la 21a giornata di Serie A

Alle 20.45 in campo allo stadio San Siro di Milano, Milan Lecce, match valido per la 21a giornata di Serie A 2025-2026.

Dopo la vittoria contro il Como che ha aperto il dibattito tra giochisti e risultatisti, i rossoneri di Max Allegri tornano in campo per rispondere ai successi di misura del sabato di Inter e Napoli. Ospite del Milan, un Lecce che ha fatto tremare le grandi, anche in casa, e dopo aver strappato un punto dalla Torino bianconera, a torna a San Siro 4 giorni dopo la sconfitta contro l’Inter per cercare una vittoria che manca da 5 partite.

Queste le scelte dei due tecnici per la sfida odierna.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN LECCE

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Adisp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlovic, Athekame, Bartesaghi, Fofana, Modric, Loftus-Cheek, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliao Allegri.

LECCE (4-2-1-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil. A disp. Fruchtl, Samooja, Sala, Morente, Fofana, N’Dri, Perez Sepulveda, Helgason, Jean, Banda, Jouassi, Marchinski, Drame, Ngom, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

La quota SEGNA GOL TEAM CASA (il MIlan fa almeno un gol) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su Snai.