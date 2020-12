Formazioni ufficiali Milan-Celtic: Krunic in mediana, Gabbia e Hauge dal 1′

Domani sera il Milan di Stefano Pioli, tornato dalla positività al coronavirus, insieme al suo vice Murelli, affronterà il Celtic nel match valido per la quinta giornata di Europa League. Una vittoria sarebbe fondamentale per ipotecare la qualificazione ai sedicesimi di finale. Dirigerà l’incontro Ricardo de Burgos Bengoechea, assistenti:Iñigo Prieto e Jon Nunez Fernandez. Quarto uomo: Adrian Cordero Vega.

Milan-Celtic streaming e diretta tv

Milan-Celtic sarà trasmessa sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV. Potrete seguire inoltre il live della gara sul nostro sito.