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Formazioni ufficiali Danimarca Kazakistan: la scelta su Kjaer

Pubblicato

1 ora fa

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Kjaer

Formazioni ufficiali Danimarca-Kazakistan: Simon Kjaer, centrale del Milan, partirà dal primo minuto nella sfida di questa sera

La Danimarca di Simon Kjaer, difensore del Milan, affronterà questa sera il Kazakistan in una gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Il centrale partirà titolare.

Danimarca (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Skov; Eriksen, Hojbjerg; Maehle; Wind; Dolberg; Hojlund. All. Hjulmand. 

Kazakistan (3-4-3): Shatskiy; Bystrov, Alip, Marochkin; Kairov, Tagybergen, Zaynutdinov, Beysebekov, Dosmagambetov;, Orazov, Aimbetov, Samorodov. All. Adiev

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