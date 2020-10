Formazioni ufficiali Celtic-Milan: esordio per Dalot, Castillejo e Krunic dal 1′

Formazioni ufficiali Celtic-Milan: le scelte di Lennon e Pioli per questo match valido per la prima giornata dei gironi di Europa League

Formazioni ufficiali Celtic-Milan: ecco gli undici titolari delle squadre che si affronteranno a partire dalle ore 21 al Celtic Park. Turnover per Pioli: dal primo minuto partiranno Dalot, Tonali, Castillejo, Brahim Diaz e Krunic.

Celtic-Milan, formazioni ufficiali

CELTIC (3-5-1-1): Barkas; Welsh, Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown, McGregor, Laxalt; Ajeti; Griffiths. A disposizione: Bain, C.Hazard, Taylor, Klimala, Soro, Turnbull, Christie, Rogic, Elyounoussu, Henderson, Dembelè. All.: Lennon

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Díaz, Krunic; Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Calabria, Bennacer, Conti, Hauge, Kalulu, Maldini Saelemaekers, Colombo, Leao. All.: Stefano Pioli.

Celtic-Milan, la designazione arbitrale

Streaming e diretta tv

Celtic-Milan sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) oltre che su Sky, dove sarà visibile ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del digitale terrestre). Sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV.