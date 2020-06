Formazioni Lecce-Milan: ecco le probabili scelte di Pioli e Liverani per la sfida di questa sera allo stadio “via del mare”

Probabili formazioni di Lecce-Milan: si torna al campionato e i rossoneri sono pronti ad affrontare la prima trasferta in salento. Undici titolare quasi obbligato per Stefano Pioli che ha deciso di schierare Conti al posto di Davide Calabria in difesa; a centrocampo il solito tandem composto da Kessié e Bennacer mentre in avanti Bonaventura-Calhanoglu-Castillejo supporteranno l’unica punta Ante Rebic. Nuova panchina per Lucas Paquetà, bocciato da Pioli dopo la prestazione in Coppa Italia.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Mancosu; Saponara; Falco, Lapadula. All.: Liverani.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli.