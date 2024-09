Fonseca rammaricato: «Sosta? Volevo avere questo tempo, ma non abbiamo i giocatori…». Le dichiarazioni dell’allenatore

Fonseca, intervenuto ai microfoni di Milan Tv dopo il pareggio del Milan con la Lazio, ha espresso il suo rammarico per la sosta delle nazionali. Queste le dichiarazioni dell’allenatore.

SOSTA – «Io volevo avere questo tempo, ma la verità non abbiamo i giocatori per lavorare perché vanno in nazionale. Lavoriamo con quelli che abbiamo per far giocare la squadra come i 45′ di oggi».

