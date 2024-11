Fonseca contro le voci: «Il rapporto con Leao è ed è stato sempre buono! Se è la soluzione, allora farò così...»

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico del Milan presenta da Milanello la sfida di domani contro il Cagliari di Nicola in trasferta

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà il Cagliari a San Siro nella sfida valevole per la nona giornata della Serie A 2024/25. Milannews24 segue LIVE la conferenza stampa di Paulo Fonsecadalle 14.30.

RAPPORTO CON LEAO – «Il rapporto con Leao è buono ed è stato sempre buono. Io non posso dire tutto ma noi allenatori cerchiamo di avere una strategia con Rafa, magari non è stata la migliore. Ora l’ho cambiata e si è visto qualche effetto. Ma non ho mai avuto problemi, lui ha accettato le decisioni e ha avuto una reazione che è quello che io voglio. Spero che continui così, se questa è la soluzione magari lo metto più spesso in panchina (ride, ndr)».