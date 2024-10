Fonseca Milan, Vieri lo difende: «Gli va dato inevitabilmente tempo!». Poi spegne le polemiche sui rigori di Firenze

Fonseca Milan, Vieri difende il tecnico portoghese dalle tante critiche ricevute e glissa sul caos rigori contro la Fiorentina

Intervistato dal Corriere della Sera, Christian Vieri, ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Non mi interessano le questioni societarie. Parlo solo di campo. Vedo alti e bassi preventivabili. Devono ancora trovare i giusti equilibri, con un allenatore che chiede cose diverse rispetto al passato. Va dato tempo a Fonseca. Il Milan ha battuto l’Inter, e solo se sei veramente forte puoi battere questa Inter. Certi errori non dovrebbero essere commessi, ma spesso tutto è ingigantito dai risultati. Non sarebbe emerso nulla se a Firenze i rigori fossero stati realizzati. Sono ragazzi intelligenti, ne avranno già parlato in gruppo e d’ora in poi sapranno come comportarsi».