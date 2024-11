Fonseca sul modo di giocare: «Nelle ultime due uscite siamo stati a volte più compatti e altre più offensivi. Domani...»

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico presenta da Milanello la sfida di domani contro l’Empoli a San Siro. Le parole

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà l’Empoli San Siro nella sfida valevole per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/25. Milannews24 segue LIVE la conferenza stampa di Paulo Fonseca dalle 14.15.

GIOCARE PIU’ BASSE E IN RIPARTENZA – «Nelle ultime partite abbiamo avuto due momenti, più compatti a volte e più offensivi in altri casi. Lo Slovan ci aspettava in 10 davanti l’area. Quando recuperiamo la palla dobbiamo sapere che abbiamo calciatori offensivi che possono ribaltare l’azione ma quando non possiamo dobbiamo mantenere la palla e costruire. Abbiamo entrambe le possibilità, segniamo molti gol sfruttando lo spazio dietro la linea avversaria».

LA CONFERENZA STAMPA INTREGRALE DI PAULO FONSECA