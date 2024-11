Fonseca a Milan Tv: «Sarà difficile contro lo Slovan Bratislava, ma il Milan è qui per vincere. E i tifosi...»

Fonseca ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Milan Tv per presentare la partita tra lo Slovan Bratislava e il Milan

VOGLIA DI VINCERE – «Sono partite diverse, questa è una partita di Champions League che noi vogliamo vincere. La squadra nel poco tempo avuto per preparare la partita è motivata. Arriviamo qui per vincere».

ATTENZIONE ALLO SLOVAN – «Conosco questa atmosfera, ho giocato qui l’anno scorso con il Lille. E’ un’atmosfera speciale, il campo è molto vicino ai tifosi. Una pressione forte dei tifosi e una squadra con caratteristiche diverse di gioco. Alle persone che credo che sarà facile per noi…io non ci credo. So che sarà una partita difficile».

IL MILAN ALL’ESTERO – «E’ sempre un orgoglio vedere quello che le persone sentono del Milan. Tempo fa ho detto che magari in Italia non hanno la percezione della grandezza del Milan fuori, in questi paesi. E’ impressionante la quantità di tifosi e di persone che amano il Milan».