Fonseca Milan, Trevisani lo AFFONDA: «Per colpa SUA i rossoneri non centreranno QUESTO obiettivo»

Fonseca-Milan, Riccardo Trevisani, noto giornalista, è convinto che i rossoneri non centreranno la Champions a causa del portoghese

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha commentato la corsa Champions in Serie A di fatto estromettendo il Milan dal lotto finale:

PAROLE – «Per me le prime 4 sono Inter, Juve, Napoli e Atalanta. Di base queste per me sono le squadre che andranno in Champions League e il Milan non ci andrà. Non andrà in Champions per l’allenatore. Il Milan ha nettamente una rosa da prime 4 squadre».