Fonseca Milan, che stoccata di Trevisani al tecnico portoghese! L’ha detto veramente

Fonseca Milan, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha criticato duramente la scelta del club rossonero di affidare la panchina al portoghese

Intervenuto a Fontana di Trevi, Riccardo Trevisani ha dichiarato:

PAROLE – «La cosa peggiore è che si legge ancora di Milan fuori dalla corsa scudetto, di scudetto ancora più difficile per i rossoneri, le altre sono scappate. Il Milan per me ha perso lo scudetto nel momento in cui ha scelto Fonseca, ha deciso di non avere una chance di vincere il campionato, nemmeno una. Ma perchè un allenatore che nella sua carriera ha allenato il Lille, la Roma, cioè squadre che non vincono lo scudetto, dovrebbe andare al Milan e vincere lo scudetto? Il secondo posto è arrivato con sacrifici, fatica e con l’ottimo lavoro di Pioli. Non è prendi, arrivi e vinci lo scudetto. Tanto meno con le sue idee. Il Milan non è mai stato in lotta per lo scudetto e sono d’accordo con chi dice che non arriverà nemmeno tra le prime quattro. Ci sono squadre meno ma che sono allenate meglio, come per esempio la Lazio che è allenato molto meglio del Milan. Posso citare anche la Fiorentina, oltre ovviamente Inter, Napoli e Juventus. Il Milan gioca in maniera approssimativa, in campo fa cose non serie. La dormita di Emerson Royal, scambiato con Kalulu, è una cosa che ti dice che, se tu vuoi difendere l’1-1 a Bergamo, devi avere gente pronta ad andare in guerra, non Emerson Royal. E quindi è tutto sbagliato».