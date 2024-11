Fonseca Milan, Semplici spiega: «Ha bisogno di tempo ma c’è una cosa che balza agli occhi»

Fonseca Milan, Leonardo Semplici, noto allenatore, ha commentato il momento del tecnico portoghese: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW, Leonardo Semplici ha parlato così del momento del Milan e non solo:

PAROLE – «Sono in molti che stanno facendo bene, ma la favorita resta l’Inter per l’esperienza dei suoi calciatori e per la continuità del lavoro fatto con Inzaghi. I nerazzurri però mi sembra siano più concentrati sulla Champions League, magari anche inconsciamente. Milan? Non ha continuità, dovuta probabilmente anche al cambio di allenatore. Fonseca ha bisogno di tempo, non è nemmeno una situazione facile quella che stanno attraversando la società e la squadra, il gruppo non sembra così unito, malgrado la vittoria al Bernabeu sia un segnale importante. Contro il Cagliari ci si attendeva un altro risultato, la prestazione è stata sottotono, ma può rientrare in corsa per qualcosa di importante».