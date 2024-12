Fonseca Milan, spunta il retroscena sulla Coppa Italia: messaggio chiaro a Milanello, cosa è successo

Fonseca Milan, c’è il retroscena sulla Coppa Italia: Fonseca ha suonato la carica a Milanello. Vuole vincere il trofeo dopo più di 20 anni

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è un’idea precisa in riferimento alla Coppa Italia, competizione nella quale i rossoneri esordiranno questa sera contro il Sassuolo.

Fonseca ha ribadito forte e chiaro ai suoi di tenere moltissimo alla Coppa Italia. Non sono le frasi motivazionali di rito, Fonseca è stato esplicito: vuole provare a vincere la Coppa Italia, successo che al Milan manca dal 2003.