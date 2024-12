Fonseca Milan: «Classifica? Stiamo lavorando in forma onesta». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Genoa, Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, ha rilasciato il suo personale commento sulla classifica attuale della sua squadra. Attualmente, il Milan, è fermo alla posizione numero otto con una partita da recuperare contro il Bologna.

CLASSIFICA SERIE A – «Classifica? Sicuramente non siamo nel posto in cui vogliamo essere ma stiamo lavorando in una forma onesta».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA