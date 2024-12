Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico dopo Milan Genoa

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico ha analizzato il pareggio ottenuto dal Milan a San Siro contro il Genoa. Le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Genoa, Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, ha dichiarato:

CONTESTAZIONE – «Contestazione normale. Io capisco perfettamente la reazione dei tifosi. Oggi era un giorno speciale. Ma dobbiamo essere giusti con la squadra: i giocatori hanno fatto tutto per vincere. È mancato solo il gol. Atteggiamento, spirito di squadra, ci sono stati. Siamo mancati di qualità, nelle ultime decisione, gli assist, i tiri, ma tutto il resto no… Voglio essere giusto con la squadra. I ragazzi hanno fatto tutto per vincere».

CLASSIFICA – «Non siamo nel posto che vogliamo. Stiamo lavorando in una forma onesta».

CONFERMA IN PANCHINA COME FECE BERLUSCONI CON SACCHI – «Onestamente non ne ho bisogno. Dal primo giorno ho i giocatori con me, ogni giorno mi dimostrano che stanno con me e che credono nelle mie idee».

MERCATO – «Penso che la squadra abbia avuto ambizione per vincere la partita. Non si vedono tante partite in Serie A di una squadra così offensiva come noi oggi. La squadra è stata ambiziosa. Non è tempo per pensare a gennaio. Dobbiamo pesnare a lavorare. Al tempo giusto penseremo che si può fare per migliorare la squadra».