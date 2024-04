Fonseca Milan: chance in aumento, ma dipende tutto da questo fattore. Le ULTIME sulle possibili mosse dei rossoneri

Non solo il nome di Julen Lopetegui, il Milan ragiona anche su altri profili per quanto riguarda la panchina del futuro. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è da scartare anche l’ipotesi Fonseca.

Il portoghese piace e di lui in società si è già discusso: le chance di un suo eventuale arrivo in rossonero sono in aumento, ma tutto dipenderà da Ibrahimovic. Lo svedese ha sempre detto di voler rifare grande il Milan e provare a raggiungere un nome più grande.