Fonseca Milan: il portoghese scala le gerarchie e insidia Lopetegui

Fonseca Milan: il portoghese scala le gerarchie e insidia adesso Lopetegui. Le ULTIMISSIME sulla panchina rossonera

Non solo Lopetegui, c’è un altro nome che intriga parecchio la dirigenza rossonera per quanto riguarda la panchina del futuro: si tratta di Fonseca, tecnico del Lille in scadenza di contratto a giugno.

Secondo quanto si apprende dalla Gazzetta dello Sport, il portoghese starebbe scalando le gerarchie e potrebbe presto diventare l’opzione numero uno della panchina qualora non si dovesse definire l’arrivo di Lopetegui. Il Milan riflette.