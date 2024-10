Fonseca Milan, Calamai sicuro: «Il tecnico ha vinto la battaglia con Leao, un fattore lo dimostra inequivocabilmente»

Fonseca Milan, Luca Calamai, noto giornalista, ha commentato il rapporto tra il tecnico portoghese e Leao: le dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Luca Calamai ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Avanti con il Milan. Fonseca ha rischiato dichiarando guerra a Leao relegato clamorosamente in panchina contro l’Udinese. Una sconfitta poteva dare al tecnico la spinta verso un esonero che danza ancora inquietante sulla sua testa. Invece Leao, il genio ribelle, ha assistito a una prova tutta cuore e dei suoi compagni che anche in inferiorità numerica sono riusciti a conquistare tre punti contro che resta una piacevole novità del campionato. Per Fonseca questo è un punto di partenza. L’allenatore portoghese non ha ancora trovato la quadra giusta, l’idea di calcio vincente ma almeno ha riconquistato la credibilità del suo gruppo. Leao e lo stesso Theo Hernandez, che era squalificato, ora saranno obbligati a cambiare atteggiamento».