Fonseca Milan, Nesti APPLAUDE il club rossonero: «Difenderlo OTTIMA scelta ma il Diavolo ha un problema strutturale. Ecco QUALE»

Fonseca-Milan, Carlo Nesti, noto giornalista, ha parlato del momento del club rossonero e del tecnico portoghese: le dichiarazioni

Intervenuto a TMW, Carlo Nesti ha dichiarato:

PAROLE – «Nella seconda metà degli anni Ottanta, il Milan fu “maestro di comportamento”, in un caso simile a quello di Fonseca. Berlusconi non si fece condizionare dai primi incidenti di percorso di Sacchi. A fronte dei malumori di alcuni giocatori, andò negli spogliatoi, e disse: “O seguite il mister, oppure ve ne andate”. Soprattutto dopo poche giornate di campionato, ritengo che l’atteggiamento protettivo della società sia doveroso. Furlani e Ibrahimovic si sono schierati dalla parte di Fonseca, confortati dal fatto che Hernandez e Leao hanno capito l’errore. E’ chiaro, d’altro canto, che se si arriverà ad un terzo del cammino, e il Milan continuerà a soffrire, l’allenatore verrà messo in discussione dai dirigenti. Personalmente, penso che la squadra risenta di una mancanza di equilibrio tattico. Là dove, nell’anno dello scudetto, erano Kessie e Tonali a fungere da filtro, davanti alla difesa, ora troviamo il solo Fofana: troppo poco».