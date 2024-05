Fonseca Milan, Brambati SORPRESO: «Mi aspettavo che rossoneri e questa squadra si sarebbe contesi LUI». Le parole

L’ex calciatore Brambati ha parlato a TMW Radio per analizzare il prossimo allenatore del Milan, mostrandosi sorpreso sul nome di Fonseca. Il procuratore pensava che i rossoneri avrebbero puntato il profilo di Conte.

PAROLE – «Io da questo mercato mi aspettavo che Juve e Milan si sarebbero litigate Conte. Poi ho le mie risposte per entrambe e non le posso dire. Per la Juve forse non sarebbe stato l’allenatore di Giuntoli».