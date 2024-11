Fonseca a DAZN: «Non si possono prendere 3 gol dal Cagliari, è un passo indietro. Leao? Lo vogliamo così decisivo. E Theo...»

Fonseca ha parlato a DAZN dopo il pareggio del Milan contro il Cagliari: «Non si possono prende 3 gol, è un passo indietro». L’intervista

Fonseca ha concesso un’intervista a DAZN dopo Cagliari Milan finita 3-3.



L’ANALISI – «Il problema del Milan oggi non è stato offensivo, ma difensivo. Grandi difficoltà sui cross del Cagliari. Mancando aggressività in questo momento, non è possibile vincere una partita contro una squadra che crossa solo e perdiamo i duelli aerei. Anche con una linea a cinque abbiamo perso i duelli aerei, abbiamo perso il 69% dei duelli aere. Difficoltà sul gioco diretto e sui cross»

PASSO INDIETRO – «Soprattutto per il risultato. Offensivamente abbiamo fatto cose buone. Facciamo qui tre gol, non possiamo pareggiare la partita. È un passo indietro, non possiamo prendere tre gol se vogliamo vincere».

IDEA CENTROCAMPO A TRE DALLA PROSSIMA – «Noi giochiamo sempre con il centrocampo a tre. Oggi abbiamo giocato con Tijji, Fofana e Chris. Il problema non è stato questo. Il problema è come abbiamo sofferto, abbiamo preso il primo gol che non possiamo prendere. È vero che è in fuorigioco, ma non possiamo prenderlo. Il secondo è pazzesco… Questa è una squadra che crossa sempre, siamo stati poco aggressivi con i singoli, non di reparto».

THEO HERNANDEZ IN DIFFICOLTA’ – «Può fare meglio difensivamente. Stiamo lavorando per correggere cose che sono importanti. Ma tutta la linea difensiva può fare di più nei duelli aerei e nell’aggressività. Tutti possono fare di più».

DOPPIETTA LEAO – «È in un buon momento, sta tornando anche difensivamente. È stato sempre con la squadra, è questo il Leao che vogliamo, è un Leao decisivo».

LA PARTITA DI CAMARDA – «Non è stato facile. Ha fatto bene quello che ha fatto. Sono contento della sua prestazione».